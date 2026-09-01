Женщина напала с ножом на прохожих в центре Нью-Йорка

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Женщина ранила двух человек на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, после чего была застрелена сотрудниками полиции, пишут американские СМИ.

По данным департамента полиции Нью‑Йорка, 49‑-летняя жительница Куинса достала из сумки два кухонных ножа и нанесла удар 68-летнему мужчине, который вышел из метро и ждал возможности перейти улицу вместе с супругой. Спустя несколько секунд она ранила 32-летнюю женщину. Оба пострадавших были госпитализированы; женщина скончалась, мужчина находится в стабильном состоянии.

Инцидент произошёл рядом с полицейским участком у здания One Times Square - одной из наиболее посещаемых и контролируемых точек города, уточняет AP. На видеозаписях очевидцев видно, что вокруг нападавшей собрались около десяти офицеров. Полиция несколько минут пыталась убедить её бросить ножи, затем применила электрошокер, который не оказал эффекта. Женщина двинулась на сотрудников, размахивая ножами, после чего полицейские открыли огонь.

Комиссар полиции Джессика Тиш сообщила, что у женщины ранее фиксировались эпизоды психического расстройства, однако арестов не было. Признаков террористического мотива не выявлено.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что город окажет поддержку семьям пострадавших.