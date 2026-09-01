США сохранят части 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближнем Востоке до следующего года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пентагон намерен сохранить развернутые весной на Ближнем Востоке части элитной 82-й воздушно-десантной дивизии до следующего года, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на указание командования соединения, подтвержденное американскими чиновниками.

Согласно документу, нахождение формирований дивизии на Ближнем Востоке рассчитано на 12 месяцев. О целях и задачах продолжения развертывания не сообщается.

По данным американских СМИ, на фоне военной операции США против Ирана на Ближнем Востоке было развернуто в общей сложности не менее двух тысяч военнослужащих дивизии в составе бригадной боевой группы. Представители министерства обороны США не раскрывают, где именно они размещены.

Как ранее отмечали американские военные, десантники могут быть задействованы вместе с морской пехотой для захвата особо важных районов, таких как остров Харк, где находится центр иранского экспорта нефти, а также проведения различных специальных операций в случае оперативной необходимости.

В настоящее время на трех американских десантных кораблях, которые курсируют к востоку от Ормузского пролива, размещен экспедиционный батальон морской пехоты численностью 2,5 тыс. военнослужащих. По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), морпехи принимают активное участие в блокаде иранских портов. В ходе операций они высаживаются для перехвата и досмотра коммерческих судов, направляющихся в иранские порты или выходящих из них.

Кроме того, несколько сотен бойцов сил специальных операций США прибыли на Ближний Восток в марте, чтобы предоставить американскому президенту Дональду Трампу дополнительные возможности для проведения спецопераций.