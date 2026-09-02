ВС США перехватили большинство ракет Ирана в ходе ответных атак на американские удары

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы перехватили большую часть баллистических ракет, запущенных Ираном в ответ на массированные удары США со вторника на среду по его военным целям, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского представителя.

По его словам, ни одной американской базе на Ближнем Востоке не был нанесен серьезный ущерб, никто из военнослужащих не пострадал, все они находятся в безопасности.

При этом источник указал, что большинство иранских ракет и беспилотников было запущено в направлении Иордании.

Американские удары по Ирану, начатые вечером во вторник, продолжались примерно 6,5 часов. Они были в основном сосредоточены на военных целях, расположенных на побережье Ирана вблизи Ормузского пролива.

В среду утром по ближневосточному времени Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило, что американские вооруженные силы "успешно завершили" серию ударов по иранским военным целям, начатую 1 сентября.

"Американские силы нанесли удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая объекты ПВО, радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи", - говорится в сообщении командования.

При этом указывается, что "удары последовали за недавними попытками нападений КСИР на коммерческие суда в Ормузском проливе и на американских военнослужащих".

В настоящее время более 50 тыс. военнослужащих США действуют на Ближнем Востоке и остаются бдительными, боеспособными и готовыми продолжать выполнение операций, предписанных главнокомандующим, подчеркнули в CENTCOM.