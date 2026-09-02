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ВС США перехватили большинство ракет Ирана в ходе ответных атак на американские удары

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы перехватили большую часть баллистических ракет, запущенных Ираном в ответ на массированные удары США со вторника на среду по его военным целям, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского представителя.

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По его словам, ни одной американской базе на Ближнем Востоке не был нанесен серьезный ущерб, никто из военнослужащих не пострадал, все они находятся в безопасности.

При этом источник указал, что большинство иранских ракет и беспилотников было запущено в направлении Иордании.

Американские удары по Ирану, начатые вечером во вторник, продолжались примерно 6,5 часов. Они были в основном сосредоточены на военных целях, расположенных на побережье Ирана вблизи Ормузского пролива.

В среду утром по ближневосточному времени Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило, что американские вооруженные силы "успешно завершили" серию ударов по иранским военным целям, начатую 1 сентября.

"Американские силы нанесли удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая объекты ПВО, радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи", - говорится в сообщении командования.

При этом указывается, что "удары последовали за недавними попытками нападений КСИР на коммерческие суда в Ормузском проливе и на американских военнослужащих".

В настоящее время более 50 тыс. военнослужащих США действуют на Ближнем Востоке и остаются бдительными, боеспособными и готовыми продолжать выполнение операций, предписанных главнокомандующим, подчеркнули в CENTCOM.

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