Обвиняемого в убийстве Чарли Кирка будут судить в Юте по статье, допускающей смертную казнь

Предварительное слушание по делу Тайлера Робинсона в 4-м окружном суде в Прово, штат Юта, 1 сентября 2026 года Фото: Francisco Kjolseth-Pool/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Суд в американском штате Юта счел убедительными доводы прокуратуры, чтобы предъявить Тайлеру Джеймсу Робинсону обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах консервативного активиста Чарли Кирка, за что в этом штате допускается смертная казнь, пишет The Washington Post.

"Судья в Юте, рассматривающий дело Робинсона, Тони Граф, во вторник (в ночь на среду по московскому времени - ИФ) постановил, что имеется достаточно доказательств для начала судебного разбирательства по обвинениям, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах - единственной форме убийства, за которую в Юте допускается смертная казнь", - поясняет газета.

Прокуроры утверждают, что Робинсон выбрал Кирка своей целью за его политические взгляды и совершил стрельбу в присутствии детей - эти два обстоятельства, если они будут доказаны в суде, могут повлиять на приговор.

Решению судьи предшествовало предварительное слушание, на котором были представлены аргументы обеих сторон.

Издание отмечает, что прокуроры добиваются для Робинсона именно высшей меры наказания за убийство, которое потрясло страну. Они утверждают, что записи с камер видеонаблюдения, следы ДНК и текстовые сообщения Робинсона свидетельствуют о том, что он застрелил Кирка.

Однако Робинсон еще не признавал себя виновным перед судом.

Защита на слушании сосредоточилась на оспаривании отягчающих обстоятельств в обвинениях, а не на утверждении невиновности Робинсона.

Чарли Кирк получил известность как активный сторонник политики Республиканской партии США и лично Трампа, выступал против вовлечения страны в ирано-израильский конфликт и активно критиковал руководство Украины.

Активиста убили вечером 10 сентября 2025 года во время выступления в университете долины Юта. Ему был 31 год, у него остались супруга и двое детей. Вдова Кирка, Эрика Кирк, сейчас возглавляет основанную им организацию Turning Point USA.