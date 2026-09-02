Поиск

Обвиняемого в убийстве Чарли Кирка будут судить в Юте по статье, допускающей смертную казнь

Обвиняемого в убийстве Чарли Кирка будут судить в Юте по статье, допускающей смертную казнь
Предварительное слушание по делу Тайлера Робинсона в 4-м окружном суде в Прово, штат Юта, 1 сентября 2026 года
Фото: Francisco Kjolseth-Pool/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Суд в американском штате Юта счел убедительными доводы прокуратуры, чтобы предъявить Тайлеру Джеймсу Робинсону обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах консервативного активиста Чарли Кирка, за что в этом штате допускается смертная казнь, пишет The Washington Post.

В миреТрамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медальюТрамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медальюЧитать подробнее

"Судья в Юте, рассматривающий дело Робинсона, Тони Граф, во вторник (в ночь на среду по московскому времени - ИФ) постановил, что имеется достаточно доказательств для начала судебного разбирательства по обвинениям, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах - единственной форме убийства, за которую в Юте допускается смертная казнь", - поясняет газета.

Прокуроры утверждают, что Робинсон выбрал Кирка своей целью за его политические взгляды и совершил стрельбу в присутствии детей - эти два обстоятельства, если они будут доказаны в суде, могут повлиять на приговор.

Решению судьи предшествовало предварительное слушание, на котором были представлены аргументы обеих сторон.

Издание отмечает, что прокуроры добиваются для Робинсона именно высшей меры наказания за убийство, которое потрясло страну. Они утверждают, что записи с камер видеонаблюдения, следы ДНК и текстовые сообщения Робинсона свидетельствуют о том, что он застрелил Кирка.

Однако Робинсон еще не признавал себя виновным перед судом.

Защита на слушании сосредоточилась на оспаривании отягчающих обстоятельств в обвинениях, а не на утверждении невиновности Робинсона.

Чарли Кирк получил известность как активный сторонник политики Республиканской партии США и лично Трампа, выступал против вовлечения страны в ирано-израильский конфликт и активно критиковал руководство Украины.

Активиста убили вечером 10 сентября 2025 года во время выступления в университете долины Юта. Ему был 31 год, у него остались супруга и двое детей. Вдова Кирка, Эрика Кирк, сейчас возглавляет основанную им организацию Turning Point USA.

США Тайлер Джеймс Робинсон Чарли Кирк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обвиняемого в убийстве Чарли Кирка будут судить в Юте по статье, допускающей смертную казнь

 Обвиняемого в убийстве Чарли Кирка будут судить в Юте по статье, допускающей смертную казнь

Трамп поддержал кандидатуру Као на пост министра ВМС США

 Трамп поддержал кандидатуру Као на пост министра ВМС США

КСИР заявил о ракетном ударе по американской авиабазе в Иордании

 КСИР заявил о ракетном ударе по американской авиабазе в Иордании

Национальная ассамблея Венесуэлы поддержала нефтяное соглашение с США

Вооруженные силы США завершили серию ударов по иранским целям

 Вооруженные силы США завершили серию ударов по иранским целям

Силы ПВО Иордании перехватили 10 из 13 запущенных Ираном баллистических ракет

Бессент считает важными контакты с РФ, несмотря на недовольство европейских стран

 Бессент считает важными контакты с РФ, несмотря на недовольство европейских стран

ШОС: 25 лет успеха

 ШОС: 25 лет успеха

Иран атаковал базы США в Иордании

Иранские военные приступили к ударам по базам США на Ближнем Востоке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3632 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11505 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов