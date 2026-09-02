В МИД РФ не исключили понижения уровня дипотношений с ФРГ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Германия выбрала такой путь эскалации в отношениях с Россией, который не исключает разные ответы Москвы, в том числе на дипломатическом треке, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Они избрали такой путь эскалации, который ничего не исключает, в том числе на дипломатическом треке", - сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, возможно ли понижение уровня дипотношений с ФРГ в связи с действиями Берлина.