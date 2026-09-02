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Главы МИД стран ЕС обсуждали вопрос ограничения выдачи виз россиянам

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что вопрос ограничений на выдачу виз россиянам остается актуальным и поднимался на неформальной встрече глав МИД стран-членов Евросоюза в среду.

"Сегодня были обсуждения. Многие поднимали этот вопрос – о том, что нам следует ограничить выдачу виз", - сказала Каллас на пресс-конференции.

Так она ответила на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что один из подозреваемых в атаке дронов в аэропорту Лейпцига въехал на территорию ЕС по туристической визе, выданной Италией.

ЕС Евросоюз Кая Каллас
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