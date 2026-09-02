Uber планирует сократить глобальный штат на 10%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, намерена сократить глобальный штат на 3,3 тыс. человек, или примерно на 10%, в рамках масштабной реорганизации, направленной на сокращение управленческих звеньев.

В ходе реорганизации число менеджеров в компании уменьшится на 20%, написал главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи в письме сотрудникам. Письмо оказалось в распоряжении Bloomberg.

Компания сократит вдвое число команд, насчитывающих одного или двух сотрудников, и объединит определенные отделы.

Сэкономленные в результате увольнений средства компания направит на рост бизнеса по ключевым направлениям, а также на повышение оплаты труда водителей, курьеров и продавцов.

Акции Uber дорожают на 2% на предварительных торгах в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 7,9% до $153,7 млрд.