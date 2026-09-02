В понедельник через Ормузский пролив удалось переправить 17 млн баррелей нефти

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В понедельник Ормузский пролив смогли пройти суда с 17 млн баррелей нефти, заявил министр энергетики США Крис Райт.

"Понедельник стал рекордным по показателям днем с момента начала конфликта. Более 17 млн баррелей нефти пересекли Ормузский пролив", - сказал он в интервью CNBC.

По его словам, если к этой цифре прибавить объем нефти, который экспортировали по нефтепроводам в обход пролива, получится еще больше, чем наблюдалось в среднем до начала боевых действий.

Министр признал, что действия Ирана наносят ущерб поставкам нефти через пролив, но США в итоге действуют эффективнее.

По его словам, военные США останутся у Ормузского пролива столько, сколько потребуется.

США и Иран сообщают противоречивые данные об обстановке в Ормузском проливе. В Вашингтоне говорят, что пролив разминирован, движение открыто. В свою очередь иранские власти отмечают, что перекрытие с пролива не снято. Поступали также сообщения о подрывах танкеров на минах.

При этом мониторинговые ресурсы отмечали невысокий уровень движения через пролив; в то же время суда могут идти с отключенным транспондерами.