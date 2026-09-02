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Глава Минэнерго США считает возможным увеличить добычу нефти в Венесуэле на 50%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Крис Райт заявил, что он по-прежнему считает верным сделанный им в январе 2026 года прогноз о возможности увеличить добычу нефти в Венесуэле на 50% за год или полтора года.

"Я говорил в январе, когда президент США Дональд Трамп провел военную операцию, что в течение 12 - 18 месяцев добыча нефти в Венесуэле вырастет на 50%. Я не отказываюсь от этого прогноза", - сказал он в интервью CNBC.

По его словам, США начали взаимодействие с Венесуэлой на уровне чуть меньше 1 млн баррелей в день, теперь показатель - свыше 1,2 млн баррелей, к 2027 году будет больше 1,5 млн. Он продолжил, что к концу десятилетия удастся увеличить добычу до уровня свыше 2 млн баррелей в день.

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Райт отметил, что США хотят добиться предсказуемости в сфере нефтяной промышленности Венесуэлы. Он уточнил, что администрация США не будет сама разрабатывать нефтяные месторождения Венесуэлы, это дело частной компании.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Венесуэлой. Он уточнил, что благодаря этой сделке Соединенные Штаты получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле "без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков".

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес уточняла, что соглашение с США в нефтяной сфере будет действовать 25 лет. Американские СМИ информировали, что согласно замыслу, США станут инвестором в частную компанию North American Blue Energy Partners (NABEP) венесуэльского бизнесмена Алехандро Бетанкура, имеющего связи с Родригес.

Национальная ассамблея Венесуэлы большинством голосов поддержала проект нефтяного соглашения между Вашингтоном и Каракасом по использованию 17 месторождений в республике.

США Венесуэла
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