Авианосец ВМС США Abraham Lincoln и корабли сопровождения прибыли в Таиланд

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Авианосец ВМС США Abraham Lincoln, принимавший участие в американской операции против Ирана, в среду бросил якорь в порту Лаем-Чабанг в провинции Чонбури в Таиланде, сообщает Associated Press.

В то же время эсминец USS Frank E. Petersen Jr. встал в порту соседнего Сирача, а ракетный крейсер USS Robert Smalls остановился в Ма Та Пхуте.

Ожидается, что многие из 5 тыс. военнослужащих посетят расположенный недалеко популярный курортный город Паттайя. Власти приветствовали такую возможность, указав на положительный эффект для местной экономики. Однако одновременно с тем в районе повысили меры безопасности.

Агентство напоминает, что авианосец находился в море 286 дней, это его первая полноценная остановка. Командование отмечало, что военным дадут отдохнуть прежде, чем корабль уйдет на американскую базу.

При этом ранее поступали сообщения, что в ходе плавания на авианосце отмечалась нехватка продовольствия и средств гигиены, у экипажа наблюдалось ухудшение психического состояния.