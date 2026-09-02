Золото подешевело до минимума с начала августа

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Золото дешевеет в среду на фоне скачка цен на нефть, усиливших опасения ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Фьючерсы на драгметалл с поставкой в декабре на Comex упали в цене на 0,9% до $4356,6 за унцию, что является минимумом с 6 августа.

"Сохраняющаяся геополитическая неопределенность подталкивает вверх цены на нефть, усиливая инфляционные риски и давление на ФРС в вопросе повышения процентных ставок, что способствует укреплению доллара и усугубляет неблагоприятные факторы для золота", - сказал Никос Цабурас из Tradu.com (принадлежит Jefferies).

Трейдеры все больше ждут ужесточения ДКП американским центробанком. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее подъема Федрезервом в сентябре в настоящее время оценивается рынком в 68%, по данным CME FedWatch.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,2% и находится на двухнедельном максимуме. Укрепление доллара негативно сказывается на спросе на драгметаллы со стороны держателей других валют.

Цена серебра падает на 1,7% до $64,24 за унцию, платины - на 2,5% до $1721,6 за унцию.