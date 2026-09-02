Глава МИД Ирландии уверена, что референдум об объединении с Северной Ирландией возможен

Фото: Mostafa Darwish/Anadolu via Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирландии Хелен Макинти заявила, что по ее мнению, референдум об объединении с Северной Ирландией - автономией в составе Великобритании - лишь вопрос времени, и к нему надо подготовиться.

"Я действительно считаю, что однажды мы проведем голосование об объединении", - приводит Bloomberg ее слова в среду.

Макинти пояснила, что стране нужно иметь все возможности организовать референдум, "когда придет время". Глава МИД в то же время подчеркнула, что решение о слиянии Ирландии и Северной Ирландии будет зависеть от мнения большинства жителей Северной Ирландии.

Комментарий Макинти последовал после высказываний британского премьера Энди Бернема о том, что вопрос проведения такого референдума "не подлежит обсуждению".

Bloomberg напоминает, что согласно Белфастскому соглашению (Соглашению Страстной пятницы) об урегулировании конфликта в Северной Ирландии, референдум об объединении может инициировать только британский министр по делам Северной Ирландии и только в том случае, если это решение поддерживает большинство жителей всего региона.

Отмечается, что число людей в Северной Ирландии, поддерживающих присоединение автономии к Республике Ирландии растет, особенно среди молодежи. Однако недавние опросы общественного мнения показывают, что сторонники такого шага пока не имеют решительный перевес над противниками.

Однако премьер Ирландии Михол Мартин ранее отмечал, что планы провести референдум еще не набрали достаточной поддержки.