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Туроператоры пересаживают туристов с отмененных рейсов турецких авиакомпаний

Туроператоры пересаживают туристов с отмененных рейсов турецких авиакомпаний
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские туроператоры в связи с отменой рейсов турецких перевозчиков пересаживают туристов на рейсы других авиакомпаний, обеспечивают трансфером и проживанием, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры оперативно пересаживают своих клиентов на другие рейсы, обеспечивают трансфером и проживанием в отелях", - сказали в ассоциации.

По имеющейся на данный момент информации, отмена нескольких рейсов на 2 сентября двумя турецкими авиакомпаниями связана с корректировкой расписания из-за закрытия воздушного пространства над рядом российских городов.

Аэропорт "Внуково" в среду сообщил об отмене шести пар рейсов турецкой авиакомпании Pegasus из Стамбула, Антальи, Измира и Бодрума. Еще два рейса, как следует из данных онлайн-табло, отменила авиакомпания Turkish Airlines из Стамбула.

По информации АТОР, 2 сентября отменены также рейсы Pegasus из Антальи в Уфу, Санкт-Петербург и Самару.

"На 3 сентября подтвержденных отмен рейсов Pegasus и Turkish Airlines в российских аэропортах на данный момент нет, но пассажирам рекомендуется следить за табло: статусы могут меняться", - сказали в ассоциации.

Турция РФ Pegasus Turkish Airlines АТОР
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