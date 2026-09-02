Рубио назвал рутинным визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что поездка главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву в августе носила рутинный характер.

"Эта поездка была главным образом рутинная. Это не беспрецедентная поездка", - сказал глава Госдепа в интервью радиоведущему Fox News Брайану Килмиду.

По словам Рубио, США "должны быть способны вести диалог с РФ с практической точки зрения", поскольку Россия является ядерной державой.

Он также отметил, что Вашингтон и Москва "выстраивают каналы разведывательного сообщения", потому что "это может пригодиться в случае кризиса или конфликта".

Рубио подчеркнул, что появлявшиеся в американских СМИ сообщения о подробностях этой поездки – неточные.