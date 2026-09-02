Рубио заявил, что Трамп может вводить санкции против РФ и без рассматриваемого Конгрессом проекта

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сохранит возможности для введения в случае необходимости ограничительных мер против РФ, даже если Конгресс не одобрит законопроект, дающий ему дополнительные инструменты для этих целей, заявил в среду глава Госдепа Марко Рубио.

"У президента есть много опций даже без этого законопроекта", - сказал он в интервью радиоведущему Fox News Брайану Килмиду.

При этом законопроект он назвал "ценным инструментом". "Президент смог бы самостоятельно решить, использовать ли его", - добавил глава Госдепа.

Рубио отметил, что в Палате представителей пока не спешат одобрять законопроект. По его словам, вина за это лежит на демократах.

Ранее этим летом, как сообщалось, законопроект одобрили в Сенате США. Среди прочего, он предусматривает введение вторичных санкций против стран, активно торгующих с РФ.