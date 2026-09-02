Рубио назвал обсуждение с Киевом лицензии на Patriot работой на перспективу

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что возможная выдача лицензии на производство ракет для системы Patriot на Украине не решит украинские проблемы в краткосрочной перспективе.

"Это не мгновенное решение. Даже при наличии лицензии наращивание производства, строительство заводов займет много лет", - заявил глава Госдепа в интервью радиоведущему Fox News Брайану Килмиду.

Рубио отметил, что переговоры о возможности выдать лицензию все еще ведутся и могут привести к результату, однако "это точно не станет решением в краткосрочной перспективе".

По словам госсекретаря, сейчас "весь мир просит ракеты-перехватчики", но у "США есть и свои нужды".

"Прежде чем помогать другим, надо убедиться, что у нас самих достаточно запасов", - добавил он.

Летом президент США Дональд Трамп заявил, что США пока не приняли решение о выдаче лицензии Украине на производство ракет для систем Patriot. Трамп отмечал, что речь идет о сложном вооружении, и потому "нужно быть осторожным при выдаче разрешения на его производство".