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В Иране сообщили о 18 жертвах в результате ударов США

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Нанесенные во вторник американские удары по Ирану привели к гибели 18 человек, сообщает в среду агентство "Тасним" со ссылкой на Минздрав Ирана.

Кроме того, по тем же данным, 108 человек получили ранения.

В частности, из-за ударов США четверо погибли и 35 граждан получили тяжелые ранения во время празднования свадьбы в южной провинции Хормозган.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщало, что США "нанесли удары по целям Корпуса стражей исламской революции, включая объекты ПВО, радиолокационные системы, морские средства и сооружения, минные установки и объекты связи".

Иран США
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