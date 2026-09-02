Глава бельгийского МИД подтвердил несогласие Бельгии с использованием замороженных активов РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что бельгийское правительство выступает против использования замороженных российских активов для помощи Украине, опасаясь финансовых и юридических рисков такого шага.

"Я подчеркнул, что позиция Бельгии не изменилась за год. Причины нашего несогласия не исчезли как по волшебству с тех пор. Использование этих активов посредством процедуры, равносильной конфискации, очень рискованно", - приводит газета Le Soir в среду слова министра после его участия в неформальном заседании Совета ЕС по иностранным делам в ирландском городе Уиклоу.

В ЕС заморожены российские активы на сумму около 210 млрд евро. Использование данных средств особенно сильно оспаривается Бельгией, где 90% этих активов находятся под управлением депозитарно-клирингового центра Euroclear.

Прево сообщил журналистам, что возобновленный призыв ряда государств-членов ЕС к использованию этих средств для помощи Украине "вызвал мало энтузиазма или интереса" среди глав МИД стран ЕС.

На прошлой неделе Польша, Нидерланды, Испания и Швеция направили письмо в Европейскую комиссию с просьбой изучить новые возможности использования замороженных в рамках европейских санкций активов Центрального банка России для поддержки Украины.

Подводя итог дискуссиям в Уиклоу глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции после министерской встречи сообщила: "Некоторые министры также вновь подняли вопрос об использовании обездвиженных российских активов. Дискуссия продолжится".