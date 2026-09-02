Трамп заявил о стремлении к хорошим отношениям и с РФ, и с Украиной

Трамп считает, что время для украинского урегулирования может наступить довольно скоро

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что нацелен на то, чтобы наладить хорошие отношения и с Россией, и с Украиной.

"Мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми", - сказал он журналистам в Белом доме.

Подходящее время для урегулирования конфликта на Украине может наступить сравнительно быстро, предположил в среду президент США.

"Думаю, это может быть довольно скоро", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он отметил, что в последнее время стороны конфликта "действуют, испытывая новый прилив энергии".

"Я контактирую с обеими сторонами, думаю, в итоге они прекратят это", - добавил Трамп.