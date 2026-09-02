Трамп хотел бы провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы к мирной сделке

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что хотел бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, когда стороны будут готовы договориться об украинском урегулировании.

"Я бы хотел сделать это, когда все будут готовы заключить мирную сделку", - сказал он журналистам в Белом доме.

При этом Трамп заверил, что если бы захотел, то мог бы организовать встречу с Путиным очень быстро. "Мы бы встретились хоть сейчас, если бы я захотел. Но я хотел бы сделать это, когда у нас будет готова мирная сделка", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме.