Поиск

Экономическая активность в США росла сдержанными темпами в июле-августе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Экономическая активность в США в июле-августе росла в среднем сдержанными (modest) темпами, сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В десяти из 12 округов темпы роста варьировались от слабых (slight) до умеренных (moderate), а в оставшихся двух округах активность в этот период практически не изменилась.

Потребительские расходы немного увеличились. Респонденты, с одной стороны, отмечали стремление потребителей к экономии, а с другой – высокий спрос на товары в верхнем ценовом сегменте. Продажи автомобилей были сдержанными из-за слабых показателей потребительского доверия, высоких цен на топливо и повышения ставок по автокредитам.

Активность в туристической сфере выросла. В частности, авиакомпании указали на высокий спрос на перелеты, несмотря на более дорогие авиабилеты.

Темпы роста производства в обрабатывающей промышленности ускорились в большинстве округов. В отдельных округах наблюдался повышенный объем заказов в оборонной сфере и в отраслях, связанных с центрами обработки данных.

Компании, работающие в сфере услуг, отмечали слабый либо сдержанный рост активности.

Финансовые условия немного улучшились, объемы кредитования оставались стабильно высокими или даже увеличились в большинстве округов.

"Строительство жилья сократилось, тогда как строительство нежилых объектов недвижимости в целом выросло", - говорится в отчете.

Общее настроение респондентов на ближайшие месяцы было в целом позитивным, однако настроения отличались в зависимости от сектора. Некоторые респонденты отмечали повышенную неопределенность, связанную с последствиями скачка цен на энергоносители и международными конфликтами.

Занятость в целом по стране увеличилась, но незначительно: в трех округах наблюдался сдержанный подъем, в четырех - слабый, в пяти - отсутствие изменений. Наилучшая ситуация фиксируется в обрабатывающей промышленности, строительстве и отдельных секторах сферы услуг, тогда как в ритейле и отельном бизнесе отмечается снижение спроса на рабочую силу. Компании указали на сложность в поиске квалифицированных кадров, особенно в технических отраслях. Респонденты в различных округах сообщали как о позитивных, так и о негативных эффектах на рынке труда в связи с внедрением искусственного интеллекта. Заработная плата росла темпами от сдержанных до умеренных в большинстве округов.

Потребительские цены увеличились сдержанными темпами в восьми округах, в двух был отмечен умеренный рост, в одном цены повысились слабо, еще в одном - значительно. По сравнению с предыдущим периодом рост цен замедлился в трех округах и ускорился в одном. Во многих регионах увеличение цен респонденты связывали с подорожанием энергоносителей, при этом контакты в сфере розничной торговли и в обрабатывающей промышленности по-прежнему указывали на повышательное давление на цены в связи с импортными пошлинами.

Beige Book формируется на основе результатов опросов, которые проводят двенадцать Федеральных резервных банков, и традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 27 августа включительно и обработана ФРБ Миннеаполиса.

США ФРС Федрезерв
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп хотел бы провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы к мирной сделке

 Трамп хотел бы провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы к мирной сделке

Что произошло за день: среда, 2 сентября

Рубио назвал обсуждение с Киевом лицензии на Patriot работой на перспективу

 Рубио назвал обсуждение с Киевом лицензии на Patriot работой на перспективу

Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

 Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

Президент США предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа"

 Президент США предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа"

"КазТрансОйл" направит $54,5 млн для увеличения транзита российской нефти в КНР

 "КазТрансОйл" направит $54,5 млн для увеличения транзита российской нефти в КНР

Глава Минэнерго США считает возможным увеличить добычу нефти в Венесуэле на 50%

В понедельник через Ормузский пролив удалось переправить 17 млн баррелей нефти

 В понедельник через Ормузский пролив удалось переправить 17 млн баррелей нефти

Глава МИД Ирландии уверена, что референдум об объединении с Северной Ирландией возможен

 Глава МИД Ирландии уверена, что референдум об объединении с Северной Ирландией возможен

Uber планирует сократить глобальный штат на 10%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11523 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3637 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов