Экономическая активность в США росла сдержанными темпами в июле-августе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Экономическая активность в США в июле-августе росла в среднем сдержанными (modest) темпами, сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В десяти из 12 округов темпы роста варьировались от слабых (slight) до умеренных (moderate), а в оставшихся двух округах активность в этот период практически не изменилась.

Потребительские расходы немного увеличились. Респонденты, с одной стороны, отмечали стремление потребителей к экономии, а с другой – высокий спрос на товары в верхнем ценовом сегменте. Продажи автомобилей были сдержанными из-за слабых показателей потребительского доверия, высоких цен на топливо и повышения ставок по автокредитам.

Активность в туристической сфере выросла. В частности, авиакомпании указали на высокий спрос на перелеты, несмотря на более дорогие авиабилеты.

Темпы роста производства в обрабатывающей промышленности ускорились в большинстве округов. В отдельных округах наблюдался повышенный объем заказов в оборонной сфере и в отраслях, связанных с центрами обработки данных.

Компании, работающие в сфере услуг, отмечали слабый либо сдержанный рост активности.

Финансовые условия немного улучшились, объемы кредитования оставались стабильно высокими или даже увеличились в большинстве округов.

"Строительство жилья сократилось, тогда как строительство нежилых объектов недвижимости в целом выросло", - говорится в отчете.

Общее настроение респондентов на ближайшие месяцы было в целом позитивным, однако настроения отличались в зависимости от сектора. Некоторые респонденты отмечали повышенную неопределенность, связанную с последствиями скачка цен на энергоносители и международными конфликтами.

Занятость в целом по стране увеличилась, но незначительно: в трех округах наблюдался сдержанный подъем, в четырех - слабый, в пяти - отсутствие изменений. Наилучшая ситуация фиксируется в обрабатывающей промышленности, строительстве и отдельных секторах сферы услуг, тогда как в ритейле и отельном бизнесе отмечается снижение спроса на рабочую силу. Компании указали на сложность в поиске квалифицированных кадров, особенно в технических отраслях. Респонденты в различных округах сообщали как о позитивных, так и о негативных эффектах на рынке труда в связи с внедрением искусственного интеллекта. Заработная плата росла темпами от сдержанных до умеренных в большинстве округов.

Потребительские цены увеличились сдержанными темпами в восьми округах, в двух был отмечен умеренный рост, в одном цены повысились слабо, еще в одном - значительно. По сравнению с предыдущим периодом рост цен замедлился в трех округах и ускорился в одном. Во многих регионах увеличение цен респонденты связывали с подорожанием энергоносителей, при этом контакты в сфере розничной торговли и в обрабатывающей промышленности по-прежнему указывали на повышательное давление на цены в связи с импортными пошлинами.

Beige Book формируется на основе результатов опросов, которые проводят двенадцать Федеральных резервных банков, и традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 27 августа включительно и обработана ФРБ Миннеаполиса.