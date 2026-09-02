Поиск

Глава минобороны Эстонии уходит в отставку из-за скандала с закупкой снарядов для Украины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в среду вечером Эстонскому телевидению, что уходит в отставку в связи с возбуждением Государственной прокуратурой уголовного расследования о закупке снарядов для Украины.

"Скандал разразился, когда выяснилось, что Эстония намеревалась закупить для Украины снаряды и выплатила 70 миллионов евро в качестве предоплаты индийской компании, которая ранее не занималась сделками с боеприпасами", - сообщило в среду в вечерней новостной передаче Эстонское телевидение.

Как отмечается, Эстония перечислила около 70 миллионов евро авансовых платежей за боеприпасы для Украины итальянской компании Datasel S.R.L. Оказалось, что итальянская компания фактически является фирмой-оболочкой, за которой стоят представители индийской бизнес-семьи. Куда ушли деньги, неизвестно.

Вместо боеприпасов Эстония получала только все новые и новые обещания, и теперь спор с компанией рассматривается в арбитраже.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил ранее, что на утро четверга назначил проведение заседания кабинета министров, на котором попросит госконтролера представить обзор ситуации с неясностями в бухгалтерии оборонной сферы.

На этом фоне министр обороны заявил, что он берет на себя политическую ответственность за создавшуюся ситуацию.

"Я считаю правильным взять сегодня на себя политическую ответственность за всю оборонную сферу и передать эстафетную палочку министра обороны премьер-министру в подходящее для него время", - сказал Певкур Эстонскому телевидению.

Эстония Украина Ханно Певкур
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп хотел бы провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы к мирной сделке

 Трамп хотел бы провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы к мирной сделке

Что произошло за день: среда, 2 сентября

Рубио назвал обсуждение с Киевом лицензии на Patriot работой на перспективу

 Рубио назвал обсуждение с Киевом лицензии на Patriot работой на перспективу

Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

 Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

Президент США предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа"

 Президент США предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа"

"КазТрансОйл" направит $54,5 млн для увеличения транзита российской нефти в КНР

 "КазТрансОйл" направит $54,5 млн для увеличения транзита российской нефти в КНР

Глава Минэнерго США считает возможным увеличить добычу нефти в Венесуэле на 50%

В понедельник через Ормузский пролив удалось переправить 17 млн баррелей нефти

 В понедельник через Ормузский пролив удалось переправить 17 млн баррелей нефти

Глава МИД Ирландии уверена, что референдум об объединении с Северной Ирландией возможен

 Глава МИД Ирландии уверена, что референдум об объединении с Северной Ирландией возможен

Uber планирует сократить глобальный штат на 10%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11523 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3637 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов