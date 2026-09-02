Глава минобороны Эстонии уходит в отставку из-за скандала с закупкой снарядов для Украины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в среду вечером Эстонскому телевидению, что уходит в отставку в связи с возбуждением Государственной прокуратурой уголовного расследования о закупке снарядов для Украины.

"Скандал разразился, когда выяснилось, что Эстония намеревалась закупить для Украины снаряды и выплатила 70 миллионов евро в качестве предоплаты индийской компании, которая ранее не занималась сделками с боеприпасами", - сообщило в среду в вечерней новостной передаче Эстонское телевидение.

Как отмечается, Эстония перечислила около 70 миллионов евро авансовых платежей за боеприпасы для Украины итальянской компании Datasel S.R.L. Оказалось, что итальянская компания фактически является фирмой-оболочкой, за которой стоят представители индийской бизнес-семьи. Куда ушли деньги, неизвестно.

Вместо боеприпасов Эстония получала только все новые и новые обещания, и теперь спор с компанией рассматривается в арбитраже.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил ранее, что на утро четверга назначил проведение заседания кабинета министров, на котором попросит госконтролера представить обзор ситуации с неясностями в бухгалтерии оборонной сферы.

На этом фоне министр обороны заявил, что он берет на себя политическую ответственность за создавшуюся ситуацию.

"Я считаю правильным взять сегодня на себя политическую ответственность за всю оборонную сферу и передать эстафетную палочку министра обороны премьер-министру в подходящее для него время", - сказал Певкур Эстонскому телевидению.