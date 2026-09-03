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Уиткофф обсудил с советником нацбезопасности ОАЭ дальнейшие шаги в отношении Ирана

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в минувшие выходные встретился с советником по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Ирана, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Уиткофф встретился с шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном на острове Сардиния.

По словам источников, они обсудили дальнейшие шаги в урегулировании иранского кризиса и другие вопросы.

Портал отмечает, что в день встречи Уиткоффа с чиновником ОАЭ министерство финансов США приняло решение отключить филиалы египетского банка Banque Misr в ОАЭ от американской финансовой системы из-за его сотрудничества с Ираном.

Также источники издания сообщили, что министр финансов Скотт Бессент беседовал с Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном перед тем, как объявил о введении жёстких санкций в отношении стран и организаций, ведущих бизнес с Ираном.

Еще один источник портала заявил, что официальные лица Эмиратов сообщили администрации Трампа, что любая кампания экономического давления на Иран должна задействовать все ключевые страны, которые торгуют с Тегераном, чтобы она была эффективной.

Хроника 28 февраля – 03 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран ОАЭ США Стив Уиткофф
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