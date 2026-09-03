Рубио поручил посольствам США требовать от стран прекращения торговли с Ираном

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе поручил американским посольствам по всему миру направить официальный дипломатический демарш по поводу операции "Экономический изгой" на самый высокий уровень принимающих стран, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, посольствам США было поручено потребовать от стран "незамедлительно и систематически" прекратить все торговые отношения с Ираном и пресекать незаконную деловую активность иранских компаний.

В демарше США подчеркивается, что страны, компании и частные лица, которые продолжают вести бизнес с Ираном, рискуют подпасть под санкции и лишиться доступа к долларовой системе, сообщили чиновники.

В послании также содержалось требование к правительствам принимающих стран закрыть все филиалы иранских банков Melli и Saderat, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Чиновники уточнили, что послание было направлено в дипломатические представительства США в Абу-Даби, Маскате, Гонконге, Дохе, Лондоне, Берлине и столицах нескольких стран Центральной Азии.

Кроме того, один из собеседников портала сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа работает над созданием межведомственной рабочей группы для координации реализации и обеспечения соблюдения мер экономического давления в отношении Ирана.

Иран на протяжении многих лет находится под экономическими санкциями США, но ранее в августе Вашингтон начал операцию "Экономический изгой", чтобы еще больше изолировать страну в финансовом плане, пытаясь заставить ее отступить в конфликте, который продолжается уже шестой месяц.