Соглашение США с Эр-Риядом содержит план обогащения урана до 20%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ядерное соглашение США с Саудовской Аравией, заключенное в июле, содержит план обогащения урана до 20% на территории королевства, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы, переданные на рассмотрение американским законодателям.

Издание отмечает, что, согласно новым подробностям соглашения и связанных с ним документов, оно не дает "зеленого света" на начальном этапе для обогащения урана на территории Саудовской Аравии, но описывает ряд шагов, которые могут позволить начать работу по строительству обогатительного завода в течение нескольких лет.

Из текста соглашения следует, что американские и саудовские официальные лица проведут в течение двух лет "совместное исследование обогащения и конверсии" для изучения "экономической целесообразности" обогащения урана и мер по защите от рисков распространения.

Как указывает газета, если американские и саудовские чиновники придут к согласию относительно необходимости обогащения, американские компании и их зарубежные поставщики построят предприятие, которое будет обогащать уран до уровня 5%. Дальнейшие исследования обеих сторон могут привести к обогащению урана до уровня, приближающегося к 20%. Такой уровень обогащения может потребоваться для питания небольшого модульного гражданского реактора, но он увеличит риск перенаправления ядерных материалов на военные цели, если не будут введены строгие меры контроля, подчеркивает издание.

В этой связи оно отмечает, что новые подробности соглашения администрации президента США Дональда Трампа о предоставлении Саудовской Аравии гражданской ядерной программы вызывают критику в связи с тем, что эта знаковая сделка недостаточно предотвращает риск распространения ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что соглашение не позволит обогащать уран в Саудовской Аравии, но в июле подписал меморандум для высокопоставленных помощников, в котором одобрил соглашение и потенциальный путь к обогащению урана.

США годами пытались предотвратить производство Ираном материалов с 20-процентным обогащением. В соответствии с иранским ядерным соглашением от 2015 года, заключенным США, пятью другими мировыми державами и Тегераном, обогащение урана в Иране должно было быть ограничено 3,67% в течение 15 лет, после чего это ограничение должно было прекратить действие.

Трамп вышел из этого соглашения во время своего первого президентского срока, запустив процесс, в результате которого Иран обогащал уран до 60% в течение нескольких лет, сопровождавшихся переговорами, которые в конечном итоге были прерваны военными ударами США и Израиля. Уровень обогащения в 90% считается достаточным для создания атомной бомбы.