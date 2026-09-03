Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 произошел на востоке острова Новая Гвинея на территории Папуа - Новой Гвинеи, сообщает в четверг Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 23:04 по Москве в среду (06:04 по местному времени в четверг) находился в 92 км западнее города Лаэ.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,4. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 65,2 км.