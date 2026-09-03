Трамп заявил, что действия против Ирана направлены на помощь Израилю и региону

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп полагает, что в ситуации с Ираном США помогают Ближнему Востоку, Израилю и самим себе.

"По крайней мере, на 99% мы делаем это, чтобы помочь Ближнему Востоку. Мы делаем это, чтобы помочь Израилю. Мы делаем это, чтобы помочь себе", - заявил Трамп журналистам на мероприятии в розовом саду Белого дома в ответ на вопрос о конфликте с Ираном.

Он вновь выразил мнение, что Иран хотел бы "уничтожить" Израиль, а затем Ближний Восток, и после они придут за Европой и некоторыми нашими городами".

Президент, говоря о недавних новых ударах по Ирану, отметил, что США "много повыбивали".

При этом он убежден, что дела Тегерана плохи.

"У них дела идут совсем неважно, так что это лишь вопрос времени. Просто вопрос времени", - заверил Трамп.

Ранее на этой неделе Вашингтон и Тегеран обменялись ударами. Американская сторона заявила о поражении около 100 целей в Иране, среди которых - объекты противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи.

В свою очередь в КСИР заявили об ударах по американским военным объектам, в частности, на территории Кувейта, Иордании и Бахрейна.