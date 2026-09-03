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Панда-облигации могут стать источником финансирования совместных проектов РФ и КНР

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Одним из инструментов привлечения инвестиций в совместные проекты России и Китая могут стать панда-облигации (бонды в юанях, размещаемые иностранными эмитентами на внутреннем рынке КНР). Эта тема обсуждалась в четверг первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном.

"Третий акцент (экономического взаимодействия РФ и Китая наряду с мониторингом за реализацией проектов и повышением информированности бизнеса о возможностях сотрудничества - ИФ) касается поиска новых форм и инструментов привлечения финансовых ресурсов для реализации инвестпроектов. В этом контексте, в частности, рассматриваем размещение российскими компаниями панда-облигаций в Китае. С господином Дин Сюэсяном мы сегодня предметно обсудили данный вопрос", - сообщил Мантуров на пленарном заседании межправительственной Российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

По его словам, сейчас проектный портфель подкомиссии включает 65 "значимых" и 26 "перспективных" проектов на общую сумму порядка $240 млрд, более половины находятся в стадии реализации.

"Отраслевой охват проектов весьма обширный - от металлургии, химии и лесной промышленности до машиностроения, агропромышленного комплекса, транспортной и торгово-логистической сферы. Мы нацелены на дальнейшее расширение перечня инвестиционных инициатив. В этом году в контур МПК вошли 6 новых проектов. Речь идет и производстве огнеупорных материалов в Липецкой области, пищевых добавок и компонентов, про создании химических комплексов, а также о добыче и переработке железорудного сырья в Хабаровском крае", - рассказал первый замглавы российского правительства.

Мантуров отметил, что в этом году РФ и КНР удалось вернуться к положительной динамике товарооборота: по итогам первого полугодия 2026 года объем взаимной торговли двух стран вырос на 22%, до более $135 млрд. "Такой темп уверенно приближает нас к достижению цели в $300 млрд", - отметил он.

РФ КНР Денис Мантуров
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