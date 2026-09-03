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Чета Мадуро добивается прекращения уголовного преследования в США

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к судье в США с просьбой снять с него обвинения в незаконном обороте наркотиков на том основании, что он обладает иммунитетом как глава иностранного государства, сообщает Associated Press.

"Ни один американский суд никогда не рассматривал уголовное дело в отношении иностранного лидера, который на момент предъявления обвинений был признан главой государства в своей стране. (...) Главы государств не могут быть привлечены к уголовной ответственности ни в одном суде, кроме своего собственного", - заявили адвокаты Мадуро.

Сторона защиты отмечает, что Мадуро "категорически отрицает выдвинутые против него обвинения"

"Если дело дойдет до суда, станет очевидно, что его ложно обвинили", - подчеркнули они.

В отдельных документах, поданных в среду, адвокаты супруги Мадуро Силии Флорес заявили, что она также обладает иммунитетом от уголовного преследования в США на основании принципа суверенного иммунитета.

Федеральные прокуроры планируют представить ответ на доводы защиты в конце этого месяца.

Агентство сообщает, что судья Элвин Хеллерстайн назначил на 17 ноября устные слушания по ходатайствам об отклонении обвинительного заключения.

В данный момент Мадуро с супругой содержатся в федеральной тюрьме в Бруклине. Если ходатайство о прекращении дела не будет удовлетворено, суд над ними состоится 1 июня 2027 года.

Им грозит пожизненное заключение, если присяжные сочтут, что они участвовали в заговоре с целью ввоза кокаина в США.

В начале 2026 года президент США Дональд Трамп провел военную операцию, в ходе которой из Венесуэлы вывезли президента этой страны. Формальным поводом для операции было то, что Мадуро числился в розыске в США.

Хроника 03 января – 03 сентября 2026 года Военная операция США в Венесуэле
Дональд Трамп Николас Мадуро США Венесуэла
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