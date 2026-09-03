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Глава Пентагона продлил пребывание войск США на Ближнем Востоке до 2027 года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министр войны США Пит Хегсет продлил пребывание группировки американских войск на Ближнем Востоке до 2027 года, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

По их словам, глава Пентагона сохраняет развернутую в регионе группировку в составе 50 тыс. военнослужащих, 19 военных кораблей, в том числе двух авианосцев и 13 ракетных эсминцев, частей ПВО, многочисленных эскадрилий истребителей, а также частей 82-й воздушно-десантной дивизии.

Источники отмечают, что это свидетельствует о том, что военный конфликт с Ираном может затянуться до следующего года, и что администрация президента США Дональда Трампа хочет сохранить мощные наступательные возможности на случай эскалации боевых действий.

При этом они отмечают, что в последние недели Трамп развернул кампанию экономического давления в надежде заставить Иран сесть за стол переговоров, однако Тегеран не демонстрирует никаких признаков отступления, и США и Иран продолжают обмениваться ударами, поскольку обе страны стремятся утвердить контроль над Ормузским проливом.

Но пока Трамп ждет результатов своей стратегии, американские военные поддерживают присутствие крупного контингента войск в регионе, отчасти для того, чтобы предоставить президенту гибкость в дальнейших шагах, говорят источники. По их словам, текущие задачи включают перехват иранских ракет, обеспечение прикрытия торговых судов в проливе и блокаду иранских портов и прибрежных районов. Американские силы также готовы начать более масштабные наступательные операции, если Трамп решит пойти на военную эскалацию.

В среду Трамп заявил журналистам, что американские военные готовы нанести новые удары "в любое время, когда захотят".

Хроника 28 февраля – 03 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Пентагон США Ближний Восток Пит Хегсет
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