Трамп заявил о готовности США нанести удары по Ирану в любой момент

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что может вновь ударить по иранской территории в любой момент, когда он этого захочет.

"Вчера вечером мы осуществили очень мощную атаку. И мы готовы к новой в любой момент, когда мы захотим", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Он отметил, что американские военные "уничтожили намного больше, чем просто их радары, вчера вечером".

Ранее на этой неделе Вашингтон и Тегеран обменялись ударами. Американская сторона заявила о поражении около 100 целей в Иране, среди которых – объекты противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи.

В свою очередь в КСИР заявили об ударах по американским военным объектам, в частности, на территории Кувейта, Иордании и Бахрейна.