Поиск

Трамп заявил о готовности США нанести удары по Ирану в любой момент

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что может вновь ударить по иранской территории в любой момент, когда он этого захочет.

"Вчера вечером мы осуществили очень мощную атаку. И мы готовы к новой в любой момент, когда мы захотим", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Он отметил, что американские военные "уничтожили намного больше, чем просто их радары, вчера вечером".

Ранее на этой неделе Вашингтон и Тегеран обменялись ударами. Американская сторона заявила о поражении около 100 целей в Иране, среди которых – объекты противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи.

В свою очередь в КСИР заявили об ударах по американским военным объектам, в частности, на территории Кувейта, Иордании и Бахрейна.

США Иран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп хотел бы провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы к мирной сделке

 Трамп хотел бы провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы к мирной сделке

Что произошло за день: среда, 2 сентября

Рубио назвал обсуждение с Киевом лицензии на Patriot работой на перспективу

 Рубио назвал обсуждение с Киевом лицензии на Patriot работой на перспективу

Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

 Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

Президент США предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа"

 Президент США предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа"

"КазТрансОйл" направит $54,5 млн для увеличения транзита российской нефти в КНР

 "КазТрансОйл" направит $54,5 млн для увеличения транзита российской нефти в КНР

Глава Минэнерго США считает возможным увеличить добычу нефти в Венесуэле на 50%

В понедельник через Ормузский пролив удалось переправить 17 млн баррелей нефти

 В понедельник через Ормузский пролив удалось переправить 17 млн баррелей нефти

Глава МИД Ирландии уверена, что референдум об объединении с Северной Ирландией возможен

 Глава МИД Ирландии уверена, что референдум об объединении с Северной Ирландией возможен

Uber планирует сократить глобальный штат на 10%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11523 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3637 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов