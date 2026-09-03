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CNN узнал, что США во вторник провели через Ормуз 40 судов с 18 млн барр. нефти

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Военным США в минувший вторник удалось сопроводить через Ормузский пролив 40 судов с 18 млн баррелей нефти, отбив при этом иранские атаки, заявили CNN два американских чиновника.

"Два официальных лица, знакомых с ходом операции, сказали, что пока США и Иран обменивались ударами, американские военные провели 40 судов, перевозивших 18 млн баррелей нефти, и это самый высокий показатель с начала конфликта. До его начала шесть месяцев назад через пролив ежедневно проходило 20 млн баррелей", - информирует телеканал.

Его собеседники утверждали, что военные США при этом сбивали запущенные Ираном дроны и противокорабельные ракеты. Одновременно с тем американские войска нанесли удары примерно по 60 целям в районе пролива, включая системы ПВО, радары, средства минирования и пункты связи.

Суда с нефтью - как минимум, большинство - отключали транспондеры.

Один из собеседников отметил, что США, как ожидается, продолжат удары в районе Ормузского пролива, так как Иран продемонстрировал возможности восстанавливать свой военный потенциал. Источники заверили, что удары, которые не могут до конца уничтожить иранские позиции в регионе, все равно систематически лишают Тегеран возможности контролировать пролив. Вместе с тем, добавили они, Иран с июля не может вывозить нефть из-за блокады США.

Накануне министр энергетики США Крис Райт уверял, что в понедельник Ормузский пролив смогли пройти суда с 17 млн баррелей нефти.

Между тем, по данным компании Kpler, в среду пролив миновало шесть коммерческих судов, тогда как во вторник - 11. В частности, из Оманского залива зашли один газовоз, два танкера дальнего плавания, танкер класса Supramax и один танкер класса Panamax.

В свою очередь, продолжает CNN, представители коммерческого сектора испытывают большой скепсис по отношению к способности администрации США контролировать Ормузский пролив. "Можно с уверенностью сказать, что администрация не заслужила доверия", - сказал один из источников, добавив, что "не знает никого, кто считал бы, что средний показатель" с возможным ростом количества судов, ежедневно проходящих пролив, действительно высок.

На данный момент решения о перевозках через Ормузский пролив принимают, исходя из каждого конкретного случая; стоимость фрахта танкеров, страхования высока. Еще больше осторожности проявляют структуры, занятые перевозкой сжиженного природного газа.

В свою очередь официальные лица США признают, что время уйдет не только на нейтрализацию военных целей Ирана в районе пролива, но и на убеждение отрасли грузоперевозок в безопасности использования этого водного пути; может потребоваться, чтобы операции с сопровождением судов шли на постоянной основе. По данным CNN, к октябрю военные США хотят расширить зону в проливе, в которой суда смогут маневрировать свободнее.

Ранее в ходе конфликта с Ираном США организовали миссию "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе, но быстро свернули ее из-за отказа Саудовской Аравии предоставить свои базы для нее.

Но по словам одного из собеседников телеканала, после возобновления атак хуситов региональные партнеры стали более охотно поддерживать операции с сопровождением судов в Ормузском проливе.

Хроника 28 февраля – 03 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив
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