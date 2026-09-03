Около 80 нелегалов погибли при попытке добраться на лодке до Канарских островов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Около 80 нелегальных иммигрантов, пытавшихся добраться из Гамбии на лодке до Канарских островов, погибли у берегов этого испанского архипелага, сообщает в четверг Sky News со ссылкой на Морскую службу спасения Испании.

"Мы подтвердили, что из 128 иммигрантов, плывших на лодке, около 80 человек погибли", - приводит телеканал заявление испанской службы.

Ранее в четверг Морская служба спасения Испании сообщила, что накануне один из ее самолетов заметил судно, дрейфующее примерно в 120 км к югу от острова Гран-Канария. Согласно Sky News, на борту находилась группа нелегалов из стран субсахарской Африки.

Associated Press отмечает, что испанским морякам удалось спасти 44 человека. Агентство отмечает, что за последние несколько лет десятки тысяч нелегальных иммигрантов погибли или пропали без вести при попытке добраться до Канарских островов. Некоторые лодки сбивались с курса и дрейфовали через весь Атлантический океан вплоть до берегов Северной и Южной Америки.