Поиск

Около 80 нелегалов погибли при попытке добраться на лодке до Канарских островов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Около 80 нелегальных иммигрантов, пытавшихся добраться из Гамбии на лодке до Канарских островов, погибли у берегов этого испанского архипелага, сообщает в четверг Sky News со ссылкой на Морскую службу спасения Испании.

"Мы подтвердили, что из 128 иммигрантов, плывших на лодке, около 80 человек погибли", - приводит телеканал заявление испанской службы.

Ранее в четверг Морская служба спасения Испании сообщила, что накануне один из ее самолетов заметил судно, дрейфующее примерно в 120 км к югу от острова Гран-Канария. Согласно Sky News, на борту находилась группа нелегалов из стран субсахарской Африки.

Associated Press отмечает, что испанским морякам удалось спасти 44 человека. Агентство отмечает, что за последние несколько лет десятки тысяч нелегальных иммигрантов погибли или пропали без вести при попытке добраться до Канарских островов. Некоторые лодки сбивались с курса и дрейфовали через весь Атлантический океан вплоть до берегов Северной и Южной Америки.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бернем и Макрон обсудили планы по сборке на Украине дальнобойных ракет

 Бернем и Макрон обсудили планы по сборке на Украине дальнобойных ракет

В ЕС хотят добавить новые меры к принятым ранее визовым ограничениям для россиян

 В ЕС хотят добавить новые меры к принятым ранее визовым ограничениям для россиян

Нидерланды выдали семье тело Младича для захоронения

 Нидерланды выдали семье тело Младича для захоронения

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Правительство Финляндии одобрило идею оставить закрытой границу с РФ до конца 2028 г.

 Правительство Финляндии одобрило идею оставить закрытой границу с РФ до конца 2028 г.

Власти Армении опровергли планы по введению визового режима с Россией

 Власти Армении опровергли планы по введению визового режима с Россией

Пашинян заявил о взаимопонимании с Москвой о необходимости решения вопроса о концессии желдорог

Немецкие СМИ узнали, что Мерц поспешил возложить на РФ вину за инцидент в аэропорту

 Немецкие СМИ узнали, что Мерц поспешил возложить на РФ вину за инцидент в аэропорту

Ереван не считает жизненной необходимостью присутствие военной базы РФ в Армении

 Ереван не считает жизненной необходимостью присутствие военной базы РФ в Армении

Президент РФ заявил о наличии шансов на конструктивные переговоры по Украине

 Президент РФ заявил о наличии шансов на конструктивные переговоры по Украине
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3646 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11537 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов