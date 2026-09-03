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Армянская АЭС подключена к единой энергосистеме страны после планового ремонта

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Армянская (Мецаморская) АЭС подключена к энергосистеме республики после завершения плановых предупредительно-ремонтных работ, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян.

"После успешного завершения плановых предупредительно-ремонтных работ на 2026 год 1 сентября был перезапущен и подключен к единой энергосистеме Армении второй энергоблок АЭС. В ходе работ реализовано около 20 важных мероприятий, направленных на повышение надежности, безопасности и эффективности работы энергоблока", - написал Худатян в соцсети.

По его словам, ремонтные работы продлились 153 дня в соответствии с графиком.

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"Энергоблок работает в штатном режиме, постепенное увеличение мощности осуществляется в соответствии с установленными технологическими требованиями", - отметил министр.

Действующая Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. На станции работает единственный блок с реактором ВВЭР-440 первого поколения, топливо для него поставляет "ТВЭЛ" (входит в "Росатом").

В конце декабря 2025 года "Росатом" передал Армении пакет детально проработанных предложений по строительству в республике нового энергоблока АЭС.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил ранее, что в сентябре республику посетит глава "Росатома" Алексей Лихачев, который представит предложения РФ по строительству новой АЭС.

Армения
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