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Спикер Палаты представителей сомневается, что законопроект о санкциях против РФ выйдет на голосование до ноября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Поддержанный Сенатом США законопроект о дополнительных санкциях против России столкнулся с растущим сопротивлением в Палате представителей, а его рассмотрение может быть отложено как минимум до ноябрьских промежуточных выборов в конгресс, пишет Bloomberg со ссылкой на спикера палаты Майка Джонсона.

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"Мы все верим в санкции против России, но если мы принимаем законопроект, необходима правильная формула. Мы пытаемся проработать это и убедиться, что сможем получить документ, который пройдет", - сказал Джонсон журналистам в четверг.

Агентство отмечает, что Джонсон выразил сомнения, что законопроект может быть вынесен на голосование в палате до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся 3 ноября. По его словам, отчасти причина в том, что в ближайшие два месяца законодатели будут работать в Вашингтоне всего несколько дней.

Джонсон, согласно публикации, заявил, что ведущие демократы в комитетах по иностранным делам и налогообложению выступают против этой меры, что указывает на еще большие трудности с демократами. Кроме того, по словам спикера, есть "очаги" сомнений и среди конгрессменов-республиканцев.

Законодатели в числе прочего выражают опасения по поводу возможного влияния законопроекта на цены на бензин в преддверии выборов.

Американские СМИ на этой неделе сообщали о сомнениях и демократов, и республиканцев в палате по поводу законопроекта о дополнительных антироссийских санкциях.

В частности, The Hill со ссылкой на конгрессмена-республиканца Дона Бэкона в среду писала, что обсуждение в палате законопроекта может начаться в середине сентября, однако подчеркивала, что в настоящее время не похоже, чтобы конгрессмены были настроены быстро поддержать законопроект.

Согласно публикации, конгрессмены-демократы опасаются, что законопроект может дать президенту США Дональду Трампу возможность "вводить те пошлины, которые ранее ему запретил Верховный суд". Нет единого мнения о предложенных санкциях и среди республиканцев: часть из них выступает против закрепления в законе уже действующих ограничительных мер, а также - против расширения санкционных списков.

Ранее в этом году Сенат США проголосовал за законопроект, предусматривающий, в частности, введение пошлин против стран, активно закупающих российские энергоносители.

Однако после этого в Демократической партии стали звучать предположения, что законопроект де-факто даст Трампу возможность вводить больше пошлин против других стран, тогда как в Демократической партии, наоборот, считают своей целью ограничить эти возможности главы государства. Кроме того, сам Трамп также отметил, что его не вполне устраивает принятый сенатом вариант. В частности, он хотел бы добавить в текст положения, позволяющие вводить пошлины против торговых партнеров Ирана.

У республиканцев - большинство мест в палате представителей. Однако без поддержки демократов организовать быстрое утверждение законопроекта технически невозможно.

Американские СМИ отмечали, что если Палата представителей не ограничится голосованием по уже одобренному сенаторами варианту, а начнет вносить поправки, процесс рассмотрения законопроекта существенно затянется.

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