Министры стран ЕС обсуждают тупиковую ситуацию с расширением союза

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Неформальный Совет ЕС по общим вопросам, который проходит в пятницу в Дублине, впервые за несколько месяцев проводит крупное обсуждение того, как выйти из тупика, в котором оказался процесс расширения союза, пишет Politico.

Этот совет, в который входят министры стран ЕС по европейским делам, обсуждает с приглашением девяти стран-кандидатов и потенциальных кандидатов, включая Молдавию и Украину, возможности усовершенствовать процесс их вступления в Европейский союз.

Как отмечает издание, несмотря на широкую поддержку расширения, ряд столиц стран ЕС, возглавляемых Берлином, Парижем и Гаагой, опасается, что "слишком быстрое принятие новых членов может вызвать проблемы, если не будут разработаны правила, предотвращающие превращение нового члена союза в возмутителя спокойствия".

"Задача Европейской комиссии (ЕК) - разработать эти правила, и пока она не найдет решение, весь процесс остается в состоянии неопределенности. Такие идеи, как "обратное расширение", были отвергнуты столицами государств-членов", - говорится в публикации.

По информации Politico, член ЕК по вопросам расширения Марта Кос, которая принимает участие в министерском совещании, заявила, что это будет "осень расширения". Она разрабатывает предложения по лишению новых членов их прав в случае нарушения правил союза или срыва ключевых политик, но пока не раскрывает, как именно может выглядеть этот план.

Министр по делам Европы председательствующей в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн, который возглавляет встречу в Дублине, сообщил что план, как ожидается, будет представлен к концу месяца, и сегодня есть возможность согласовать его содержание.

При этом издание напоминает о референдуме в Исландии, на котором большинство граждан высказались против возобновления переговоров о членства страны в Евросоюзе, и приводит мнение участников совещания, что этот эпизод стал "тревожным сигналом для политики расширения".