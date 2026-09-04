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СМИ сообщили о тайной встрече глав разведслужб Турции и Греции в Афинах

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын и директор Национальной службы разведки Греции Фемистоклис Демирис приняли участие в секретных переговорах на прошлой неделе в Афинах, обсудили ситуацию в Эгейском море и другие вопросы безопасности, сообщает в пятницу турецкая газета "Хюрриет" со ссылкой на источники.

"Калын прибыл в Афины на переговоры с Демирисом. Стороны обсудили двусторонние отношения, региональные события и пути решения существующих проблем между двумя странами", - заявили источники изданию.

По их данным, стороны "подчеркнули важность развития турецко-греческих отношений для обеспечения безопасности в Эгейском море, западном Средиземноморье, а также в НАТО" и отметили значимость сотрудничества между разведслужбами двух государств в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, нелегальной миграцией и торговлей людьми.

Темами консультаций также стали конфликт США и Ирана, обстановка в Сирии и Ливане, действия Израиля. Стороны договорились усилить сотрудничество разведслужб стран по международным и региональным вопросам.

Встрече руководителей разведслужб двух стран предшествовал виток напряженности между Турцией и Грецией, вызванный ситуацией в Эгейском море, напоминает "Хюрриет".

На прошлой неделе в Минобороны Турции заявляли, что Анкару беспокоят сообщения о намерениях Греции на постоянной основе развернуть беспилотники на острове Родос в Эгейском море. В минувшую среду в ходе мероприятий Шанхайской организации сотрудничества президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал Грецию прекратить размещать вооружения на островах Эгейского моря.

В 2023 году Турция и Греция подписали в Афинах декларацию с целью избежать конфронтации в Эгейском море, где у сторон сохраняются споры относительно прав на акваторию и воздушное пространство.

Афины Греция Турция Эгейское море
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