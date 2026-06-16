Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд на новостях

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира за день 15 июня подскочило на $336 млрд благодаря росту фондовых индексов на новостях о мирной сделке между США и Ираном. Это рекордный дневной прирост за всю историю наблюдений, по подсчетам Bloomberg.

Теперь 500 богатейших людей мира владеют активами на $13,3 трлн.

Илон Маск упрочил свое лидерство в этом списке - благодаря скачку акций его аэрокосмической компании SpaceX почти на 20% состояние бизнесмена достигло $1,27 трлн. Маск за день разбогател на $164 млрд - примерно столько же составил подъем стоимости активов 499 остальных членов списка. Ларри Пейдж, занимающий второе место, владеет активами на $314 млрд, Сергей Брин - на $292 млрд, Джефф Безос - на $267 млрд, Ларри Эллисон - на $247 млрд.

Капитализация SpaceX на конец торгов в понедельник достигла $2,5 трлн, на предварительной сессии во вторник её бумаги растут еще на 10%.

Около десятка людей, делящих последние места в рейтинге, теперь владеют по $7,9 млрд - это самый высокий в истории порог входа в элитный список миллиардеров, отмечает Bloomberg.

15 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Официальная церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии. Меморандум нацелен на прекращение боевых действий, а также на возобновление движения судов через Ормузский пролив.

На таких новостях американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,9% и обновил исторический максимум.