ЕС развернет в Ла-Манше и Северном море суда для спасения мигрантов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Французская морская префектура Ла-Манша и Северного моря объявила в пятницу о развертывании судов стран ЕС под мандатом Frontex для спасения мигрантов, пытающихся пересечь эти воды.

"Суда, развернутые в рамках мандата Frontex, будут действовать в составе постоянной системы поиска и спасения в Ла-Манше и Северном море, координируемой Региональным оперативным центром наблюдения и спасения на мысе Гри-Не (CROSS) под руководством морского префекта Ла-Манша и Северного моря", - сообщается на сайте префектуры.

"Как и подразделения других администраций, участвующих в этой системе, роль средств, задействованных в рамках мандата Frontex, будет посвящена исключительно поисково-спасательным операциям. Агентство не будет участвовать в операциях по перехвату на море", - подчеркивается в коммюнике французского морского ведомства.

В документе отмечается, что в ответ на продолжающийся миграционный кризис в Ла-Манше Frontex направит патрульные суда для временного усиления французских сил, участвующих в поисково-спасательных операциях. Эту миссию начнут выполнять испанские патрульные катера Гражданской гвардии: сначала - Duque de Ahumada, затем - Rio Segura в период с сентября по октябрь 2026 года. С ноября по январь 2027 года патрулирование будет обеспечивать литовское прибрежное патрульное судно.

Учитывая повышенный риск действий в этом регионе, частично обусловленный ненадежностью плавсредств с мигрантами, пытающимися пересечь границу, и сложными погодными условиями, патрульные суда в рамках мандата Frontex будут выполнять функции поисково-спасательных подразделений, уточнила префектура.