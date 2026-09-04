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Трамп потребовал от ФРС снизить ставку, пригрозив прекратить торговлю с рядом стран

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) снизить базовую процентную ставку, пригрозив в противном случае прекратить торговлю со странами, с которыми у Штатов имеется торговый дефицит.

Он выдвинул этот ультиматум в публикации в соцсети Truth Social, комментируя более сильные, чем ожидалось, данные по американскому рынку труда за август. Трамп призвал руководство ФРС и ее нового председателя Кевина Уорша "взяться за ум".

Таким образом, американский президент возобновил давление на Федрезерв, которое было приостановлено после назначения на этот пост Уорша, номинированного самим Трампом. Президент неоднократно обращался к регулятору с требованием снизить ставку при предыдущем председателе ЦБ Джероме Пауэлле, срок службы которого на этом посту завершился в мае.

"Только что опубликованы отличные данные по занятости - они в два, а то и в три раза превзошли все прогнозы (кроме моего!). И это еще только начало! - написал Трамп. - Снижайте процентные ставки, потому что США сейчас гораздо более надежный заемщик, чем были еще совсем недавно. Сильная страна - значит более низкая ставка, у нее выше кредитоспособность".

Он добавил, что у Штатов должна быть "самая низкая ставка в мире".

"Если бы мы не позволяли другим странам получать огромный профицит в торговле с нами - а мы можем немедленно положить этому конец, - они больше не считались бы финансовой элитой, - написал Трамп. - Снижайте ставку, или я прекращу торговлю со странами, в отношениях с которыми у нас есть дефицит".

По его словам, Верховный суд США в недавнем решении по пошлинам недвусмысленно признал, что президент имеет на это полное право.

"Это лучше, чем пошлины!" - продолжил Трамп.

"Совет управляющих ФРС с его новым замечательным руководителем должен взяться за ум и хоть раз проявить патриотизм. Высокие ставки ставят США в крайне невыгодное и несправедливое положение, и я этого не допущу", - говорится в посте президента.

Отчет министерства труда США, обнародованный в пятницу, показал, что количество рабочих мест в экономике страны без учета сельскохозяйственного сектора в августе увеличилось на 162 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 56 тыс. Согласно пересмотренным данным, в июне и июле в экономике США прибавилось в общей сложности на 55 тыс. рабочих мест больше, чем сообщалось ранее. Безработица в стране в августе осталась на уровне 4,1%, как и ожидалось.

Если понимать угрозу Трампа буквально, намерение прекратить торговлю со странами, имеющими профицит в отношениях с США, выглядит радикально, пишет CNBC. Такая ситуация относится к отношениям Штатов с десятками стран, включая крупнейших торговых партнеров.

США Дональд Трамп ФРС
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