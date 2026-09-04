США в рамках санкций против Ирана ввели ограничения против трех турецких юрлиц

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американские власти внесли трех базирующихся в Турции юрлиц в санкционные списки, связанные с Ираном, сообщили в пятницу в минфине США.

Согласно ведомству, ограничения затронули финансовый институт Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi и его дочерние структуры.

В американском Минфине отметили, что меры приняты в рамках операции "Экономический изгой" и нацелены против юрлиц, которые содействуют проведению финансовых операций для Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и "обеспечивают иранский режим ключевым корреспондентским банковским доступом".

Иран на протяжении многих лет находится под экономическими санкциями США, но в августе Вашингтон начал операцию "Экономический изгой". В Вашингтоне заявляли, что ее цель - еще больше изолировать Тегеран в финансовом плане и, тем самым, заставить его отступить в конфликте, который продолжается уже шестой месяц.