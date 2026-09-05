Делси Родригес высоко оценила новые соглашения по венесуэльской нефти

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Заключенные Каракасом соглашения с США и с другими странами выгодны как венесуэльцам, так и мировой экономике, завила и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес.

"Мы не только обеспечиваем светлое будущее Венесуэле, но и помогаем миру, нашему полушарию, обеспечиваем международную энергетическую безопасность, помогаем сбалансировать мировую экономику", - сказала она, выступая в эфире венесуэльского гостелевидения.

Родригес поблагодарила президента США Дональда Трампа за готовность сотрудничать в нефтяной сфере.

Ранее в сентября стало известно, что власти Венесуэлы заключили соглашения, касающиеся добычи нефти, с властями США, а также - с компаниями из Испании, Италии, Катара, ОАЭ, Великобритании. В частности, по словам Родригес, проект с США рассчитан на 25 лет и предусматривает разработку 17 месторождений на венесуэльской территории. Цель проекта - добывать по 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

Родригес столкнулась с критикой со стороны оппозиции в связи с заключенными соглашениями. В частности, лидер оппозиционеров Мария Корина Мачадо заявила, что не считает нынешние власти легитимными, и потому - не считает, что они вообще должны от имени Венесуэлы заключать столь масштабные соглашения.

Кроме того, по словам Родригес, в стране зафиксировали случаи саботажа электроснабжения. По словам главы государства, за этими действиями стоят противники соглашений в нефтяной сфере.