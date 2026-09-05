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Около 50 служащих Пентагона подверглись проверке на полиграфе с связи с утечками информации

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пентагон подверг проверке на полиграфе примерно 50 сотрудников Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) в рамках операции по поиску утечек информации, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам официальных лиц, ознакомленных с ситуацией, этот беспрецедентный шаг был предпринят, в частности, в связи с утечками информации журналистам о масштабах нехватки важнейших боеприпасов в американской армии в результате вооруженного конфликта с Ираном.

Следователи допрашивали офицеров и гражданских служащих ОКНШ, раскрывали ли они какую-либо секретную информацию представителям прессы, а также предоставляли ли они данные о сокращении запасов боеприпасов в США.

Проверка на полиграфе была проведена в августе после серии сообщений в СМИ, подробно описывающих сокращение арсеналов ракет большой дальности и ракет-перехватчиков Patriot.

По данным издания, в настоящее время в Объединенном комитете начальников Штабов работают от 1,5 тыс. до 2 тыс. офицеров.

В своем заявлении официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сказал, что ведомство "не комментирует внутренние кадровые или следственные вопросы, но относится ко всем утечкам секретной информации, касающейся национальной безопасности, крайне серьезно и проводит соответствующие расследования".

"Обеспечение безопасности секретной информации имеет решающее значение для обеспечения безопасности Соединенных Штатов и наших войск, дислоцированных по всему миру", - добавил Парнелл.

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