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Что случилось этой ночью: суббота, 5 сентября

В Вашингтоне опасаются решительных действий Ирана, Пентагон проверяет утечку информации журналистам, в Белгородской области ранена девочка

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп заявил, что цель Уиткоффа и Кушнера в Москве - предложить завершить украинский конфликт. США потребовали в день их визита не наносить удары по столицам противоборствующих сторон.

- Американская разведка считает, что Иран может пойти на эскалацию конфликта. Иранцы убеждены, что их позиции сильнее, опасаются в Вашингтоне.

- Около 50 служащих Пентагона подверглись проверке на полиграфе в связи с утечками информации журналистам. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники

- Делси Родригес высоко оценила новые соглашения по венесуэльской нефти. Она заявила, что они способствуют энергобезопасности всего мира и поблагодарила за работу президента США.

- При атаке дронов в Белгородской области была ранена 14-летняя девочка. Также пострадали две взрослые женщины.

- День города отметят в Москве 5 и 6 сентября. Ряд центральных улиц и набережных будут закрыты для автомобилей.

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Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 5 сентября

Около 50 служащих Пентагона подверглись проверке на полиграфе в связи с утечками информации

 Около 50 служащих Пентагона подверглись проверке на полиграфе в связи с утечками информации

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