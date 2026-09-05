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Американская разведка считает, что Иран может пойти на эскалацию конфликта

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Американская разведка считает, что Иран стал более уверен в своей способности наносить удары по целям на Ближнем Востоке и в предстоящие месяцы может пойти на эскалацию конфликта с США, сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По словам официальных лиц, знакомых с разведданными, после нескольких месяцев вялотекущей войны Иран гораздо лучше осознал свои военные преимущества и стал более уверен в своих возможностях продолжать сопротивление США. Основываясь на поступающих данных, источники считают маловероятным, что Иран готов заключить какое-либо соглашение с Вашингтоном о прекращении огня, предпочитая усугублять политические проблемы американского президента Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

Издание отмечает, что на данный момент Трамп не ведет переговоров и заявляет, что может оказать экономическое давление на Иран, которое заставит Тегеран пойти на уступки в вопросе контроля над Ормузским проливом и в вопросе ядерной программы. Однако, по словам чиновников, ознакомившихся с отчетами разведки, в краткосрочной перспективе экономические санкции США, скорее всего, продолжат провоцировать эскалацию.

По словам американских официальных лиц, в ближайшие недели Тегеран может предпринять действия, аналогичные тем, что он предпринял в июле. Тогда Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке, убив трех американцев в Иордании, нанес удары по судам в Ормузском проливе и по инфраструктуре в Кувейте и других странах региона.

"Иранцы считают, что их позиции сильнее, поскольку ранее разрозненное руководство страны стало более сплоченным и у него по-прежнему есть запасы ракет и беспилотников", - сказал член комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу.

Руководство Ирана, судя по всему, также имеет более четкое представление о том, как контролировать Ормузский пролив, через который до войны проходила пятая часть мировой нефти, сказал Кроу. "Они всегда знали, что пролив - это важный козырь в переговорах, но теперь они в большей степени осознали, какие рычаги влияния он им дает", - отметил он.

Другие источники, знакомые с разведданными, заявили, что Иран, вероятно, считает, что вооруженным силам США будет сложно нанести новые крупные удары, поскольку их запасы боеприпасов истощаются. По словам собеседников газеты, есть признаки того, что Иран намерен затягивать конфликт как минимум до промежуточных выборов

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Американская разведка считает, что Иран может пойти на эскалацию конфликта

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