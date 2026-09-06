Шеф Пентагона пригрозил Ирану уничтожением танкеров в случае продолжения атак

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы способны нанести удары и потопить весь флот танкеров Ирана, если он продолжит атаки на корабли ВМС США в регионе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Все просто: если Иран будет стрелять по американским кораблям, мы уничтожим (и потопим) их танкеры. Все, что им нужно сделать, это не стрелять по ВМС США", - написал Хегсет в соцсети Х после того, как в субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о ракетных ударах по трем иранским танкерам в ответ на атаки по американским военным кораблям.

"Иранский танкерный флот беззащитен - у Ирана нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил. Наши самолеты, корабли и подводные лодки могут нанести удар по всем им", - подчеркнул шеф Пентагона.

Как сообщили в CENTCOM, американские военные атаковали ракетами три связанных с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) танкера после того, как КСИР предпринял попытку нанести ракетный удар по американскому авианосцу и ракетному эсминцу.

В командовании отметили, что иранские атаки не причинили ущерба авианосцу и эсминцу США, пострадавших среди американцев нет.

В ответ американские военные вывели из строя танкер Downy у острова Харк в Персидском заливе и танкер Stark 1 вблизи портового города Джаск. Кроме того, ВМС США уничтожили в Оманском заливе незагруженный танкер Kylo, нанеся по нему несколько ударов после того, как команде приказали покинуть его.

Между тем в ответ на действия CENTCOM иранские военные нанесли серию ударов по шести связанным с США торговым судам, в том числе по трем танкерам в Ормузском проливе и Персидском заливе.