Один из трех атакованных США иранских танкеров затонул в Оманском заливе

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Иранский нефтяной танкер M/T Kylo после американских ракетных ударов, нанесенных по нему накануне, затонул в Оманском заливе, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Благодаря точности и профессионализму американских военнослужащих, сегодня в Оманском заливе затонул танкер Kylo, который пополнил ряды иранского военно-морского флота на дне моря", - говорится в сообщении командования.

Судя по опубликованному видео, в ходе атаки корпус судна поразили не менее четырех ракет. На нем вспыхнул пожар. Затем танкер опрокинулся на бок и затонул.

Как ранее сообщили в CENTCOM, американские военные атаковали ракетами три связанных с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) танкера после того, как КСИР попытался нанести удар по американскому авианосцу и ракетному эсминцу.

В командовании отметили, что иранские атаки не причинили ущерба авианосцу и эсминцу США, пострадавших среди американцев нет.

В ответ американские военные вывели из строя танкер Downy у острова Харк в Персидском заливе и танкер Stark 1 вблизи портового города Джаск. Кроме того, ВМС США уничтожили в Оманском заливе незагруженный танкер Kylo, нанеся по нему несколько ударов после того, как команде приказали покинуть его.

В ответ на действия CENTCOM иранские военные нанесли серию ударов по шести связанным с США торговым судам, в том числе по трем танкерам в Ормузском проливе и Персидском заливе.