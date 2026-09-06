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Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано на Соломоновых островах

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован на Соломоновых островах в акватории Соломонова моря, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного 07:05 мск в воскресенье землетрясения находился в 332 км к юго-востоку от столицы Соломоновых островов - города Хониара на острове Гуадалканал и примерно в 22 км юго-восточнее острова Сан-Кристобаль (Макира).

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 38,5 км.

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Соломоновы острова землетрясение
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