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Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 сентября

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Кремле назвали переговоры президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером содержательными, конструктивными и доверительными. Путин дал исчерпывающие оценки ситуации на СВО, сообщил его помощник Юрий Ушаков. По его словам, Штаты сформулировали ряд идей по украинскому урегулированию.

- В Белом доме заявили, что посланники Трампа в Москве обсудили дальнейшие инициативы по Украине, сообщил журналист Axios Барак Равид. По его данным, вместе с Уиткоффом и Кушнером Россию посетил ответственный за санкции сотрудник Минфина США Джин Ланг. Он не участвовал в переговорах с президентом РФ, но контактировал с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

- Иранские военные заявили об ударах по шести связанным с США судам. Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке атаковало три танкера, имеющих отношение к иранскому Корпусу стражей Исламской революции (КСИР). Один из этих танкеров впоследствии затонул в Оманском заливе.

- Пожар начался на предприятии в Рязанской области после падения обломков БПЛА. Кроме того, фрагменты беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе.

- Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 258 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

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