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Вашингтон включил Перу в "Щит Америк"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио во вторник объявил о включении Перу в инициированный президентом США Дональдом Трампом проект "Щит Америк", цель которого состоит в противодействии международной преступности в Западном полушарии.

"Мы объединяем усилия ради защиты нашего полушария от региональных и транснациональных угроз и принимаем Перу в "Щит Америк", - сказал Рубио в беседе с журналистом перуанского издания "Комерсио".

Госсекретарь отметил, что администрация Трампа напрямую работает с Колумбией, Эквадором и Перу над укреплением безопасности и обеспечением экономического роста.

Трамп объявил о создании "Щита Америк" марте 2026 года. На первой встрече присутствовали лидеры Аргентины, Боливии, Гайаны, Гондураса, Доминиканской республики, Коста-Рики, Парагвая, Сальвадора, Тринидада-и-Тобаго и Эквадора.

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